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Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi

Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde 16 anti personel mayını tespit edildiği bildirildi.

Cemil Murat Budak   | 12.04.2020
Suriye sınırında 16 anti personel mayını tespit edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerinin (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde mayın/EYP araması yaptıkları belirtildi. 

Aramalarda 16 adet M-14 anti personel mayını tespit edildiği kaydedildi.

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