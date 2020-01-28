Suriye sınırına tank sevkiyatı
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.
Hatay
Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.
Askeri araçların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.