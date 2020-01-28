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Türkiye

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden tanklar, Suriye sınırına sevk edildi.

Hüseyin Yıldız   | 28.01.2020
Suriye sınırına tank sevkiyatı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

Geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'a ulaşan tanklardan oluşan askeri konvoy, Reyhanlı ilçesi yönüne hareket etti.

Askeri araçların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Bazı sürücüler, korna çalarak konvoydaki askerlere destek verdi.

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