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Suriye sınırına sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.

Abdulkadir Hüseyin Yıldırım   | 18.10.2019
Suriye sınırına sevkiyat Fotoğraf: Abdulkadir Hüseyin Yıldırım/AA

Kilis

Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen personel ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.

Personelin ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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