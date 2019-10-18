Suriye sınırına sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.
Kilis
Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen personel ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Personelin ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.