Suriye sınırına sahra hastanesi

GAZİANTEP

Gaziantep'in Suriye sınırında bulunan Karkamış ilçesindeki gümrük kapısında sahra hastanesinin kurulumu tamamlandı.

Sağlık Bakanlığının talimatıyla Karkamış Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kurulması için Gaziantep ve Hatay'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) cuma günü başlatılan çalışmalar sona erdi.

Çadır ve sedye kurulumları gerçekleştirilen, ayrıca zemin yalıtımı yapılan sahra hastanesinin aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi.

Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapacak.

Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Gaziantep'e götürüleceği belirtildi.

Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında da sahra hastaneleri kurulacağı öğrenildi.

Muhabir: Mehmet Akif Parlak

