Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan askeri araçlar , Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

anasayfa > Türkiye 29.12.2018

Suriye sınırına obüs sevkiyatı

HATAY

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan askeri araçlar , Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. 

Hatay'dan yola çıkan obüsleri taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Destek amaçlı askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne gitti.

Muhabir: Hilmi Tunahan Karakaya, Hüseyin Yıldız, Zekeriye Şimşek 


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