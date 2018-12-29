HATAY
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan askeri araçlar , Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Suriye sınırına obüs sevkiyatı https://t.co/G1T34USuNF pic.twitter.com/DMhNqCE4P5— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 29 Aralık 2018
Hatay'dan yola çıkan obüsleri taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.
Destek amaçlı askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne gitti.
Muhabir: Hilmi Tunahan Karakaya, Hüseyin Yıldız, Zekeriye Şimşek