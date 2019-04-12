Suriye sınırına komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Hatay
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.