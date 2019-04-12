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Türkiye

Suriye sınırına komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Hilmi Tunahan Karakaya,Hüseyin Yıldız   | 12.04.2019
Suriye sınırına komando takviyesi

Hatay

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı. 

Güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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