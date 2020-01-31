Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Hatay
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen araçların sınır birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.