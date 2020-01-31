Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Hüseyin Yıldız   | 31.01.2020
Suriye sınırına askeri sevkiyat Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen araçların sınır birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı

Terörle mücadeleye 'kadın komando astsubaylar' yetiştiriyorlar

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı