Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.90
Dolar
6.16
BIST 100
91,184.48
Altın
1,281.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Papa Francis Kuzey Makedonya'da
logo
Türkiye

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

İzzet Mazi   | 07.05.2019
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kilis

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı iş makinelerinin de yüklü olduğu askeri araçlar, kent merkezinden geçerek Öncüpınar Sınır Kapısı'na doğru ilerledi.

Sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

Mahkumlar üretiyor 8 ülkeye satılıyor

Mahkumlar üretiyor 8 ülkeye satılıyor

Sınır birliklerine komando takviyesi

Konteyner kentte ramazan hazırlığı

Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı