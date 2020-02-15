Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi.
Hatay
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu askeri konvoy Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.
Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirilirken, çocuklar da Türk bayrağıyla sevgi gösterisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.