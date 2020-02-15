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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi.

Burak Milli,Cem Genco,Hilmi Tunahan Karakaya,Hüseyin Yıldız   | 15.02.2020
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu askeri konvoy Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirilirken, çocuklar da Türk bayrağıyla sevgi gösterisinde bulundu.

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