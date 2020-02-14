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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Zekeriye Şimşek   | 14.02.2020
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Gaziantep

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları ve malzemeleri taşıyan konvoy ile personel, İslahiye ilçesine geldi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Hatay'a hareket etti.

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