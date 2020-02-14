Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Gaziantep
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları ve malzemeleri taşıyan konvoy ile personel, İslahiye ilçesine geldi.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Hatay'a hareket etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.