Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'dan Mardin istikametine hareket etti.
Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen ve sabah Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yapan askeri araçlardan oluşan konvoy, sınıra doğru yola çıktı.
Konvoyun geçişi sırasında şehrin farklı noktalarında trafik ekipleri önlem aldı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinden geçen askeri araçlar, Mardin istikametine ilerledi.
Muhabir: Rauf Maltaş