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Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı ve dünyanın en ihtişamlı camilerinden Süleymaniye'de, Kovid-19 salgını nedeniyle bayram sabahına hüzünlü girildi.

Ali Cevahir Aktürk,Mücahit Türetken,Muhammed Gencebay Gür   | 24.05.2020
Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Süleymaniye'de hüzünlü bayram sabahı

Tarihi yarımadada yer alan İstanbul'un simgelerinden olan Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi, Ramazan Bayramı sabahına ilk kez sessiz girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan Süleymaniye Camisi, Ramazan Bayramı sabahında boş kaldı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )


İstanbul'un simgelerinden olan ve Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi Ramazan Bayramı sabahına ilk kez sessiz girdi.

Tarihi yarımadada yer alan ve yüzyıllardır ihtişamıyla büyüleyen Süleymaniye Camisi Ramazan Bayramı sabahında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı kaldı.

Osmanlı Devleti'nin en büyük padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen ve asırlardır heybetinden ödün vermeden ayakta duran Süleymaniye Camisi, Ramazan Bayramı sabahı görevliler dışında boş kaldı. Görevli müezzin sabah ezanını okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

Camide bulunan görevliler, sosyal mesafe kuralına uyarak sabah namazını kıldı.

Süleymaniye Camisi Müezzini Mehmet Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır camide görevli olduğunu, son iki ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Koçyiğit, özellikle cuma ve bayram namazlarında Süleymaniye Camisi'nin cıvıl cıvıl olduğunu vurgulayarak, "Teravihlerde ramazan aylarında güzel seslerle cemaatimizin ilgi ve alakasıyla çok güzel günler geçirdik. Bu son 2 aydır, özellikle Ramazan-ı Şerif çok sönük geçti. Bayram sabahındayız. Camimiz boş. Biz fert olarak namazlarımızı kıldık. Bayram sabahı burayı tıklım tıklım dolmuş halde görmemiz lazımdı. Ama maalesef böyle boş halde bir bayram sabahını geçirdik." dedi.

29 Mayıs'ta camilerde cuma namazının cemaatle kılınmasın anlamlı olacağını belirten Koçyiğit, "Cumaları geliyoruz camimiz boş, 29 Mayıs günü itibarıyla cuma namazlarının camilerimizde kılınmaya başlanması İstanbul’un fethi münasebetiyle anlam taşıyor. Salgın hastalık nedeniyle camilerimizin boş olması tabii ki bizi üzdü, hüzünlendirdi." diye konuştu.

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