Sosyolog Prof. Nur Vergin hayatını kaybetti
Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, İstanbul’da vefat etti.
İstanbul
Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'den (80) haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.
Nur Vergin
İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.
Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.
Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.
Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.
TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Prof. Dr. Vergin için taziye mesajı yayımladı.
Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin Hoca vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/AuedgmMQGS— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 18, 2021
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergin'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.