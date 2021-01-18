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Sosyolog Prof. Nur Vergin hayatını kaybetti

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, İstanbul’da vefat etti.

İlyas Kaçar   | 18.01.2021
Sosyolog Prof. Nur Vergin hayatını kaybetti Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'den (80) haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Cenazesi hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Nur Vergin

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Prof. Dr. Vergin için taziye mesajı yayımladı. 

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergin'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

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