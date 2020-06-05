Euro
7.67
Dolar
6.77
BIST 100
109,705.80
Altın
1,708.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
logo
Türkiye

'Sosyal mesafe'yle çöp topladılar

Antalya'da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Kovid-19 tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uyarak çöp topladı.

Ayşe Yıldız   | 05.06.2020
'Sosyal mesafe'yle çöp topladılar Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

"Sosyal mesafe"yle çöp topladılar

Antalya'da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına göre çöp topladı. Muratpaşa Belediyesince tarihi Kaleiçi'nde çöp toplama etkinliği düzenlendi. İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal ile gönüllü çevreciler, Hadrian Kale Kapısı önünde toplandı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Antalya'da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına göre çöp topladı.

Muratpaşa Belediyesince tarihi Kaleiçi'nde çöp toplama etkinliği düzenlendi. İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal ile gönüllü çevreciler, Hadrian Kale Kapısı önünde toplandı.

Maske ve eldiven takarak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye göre çöpleri toplayan grup, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kaleiçi'den çalışma yaptı.

Belediye ekipleri de banklar, kamelyalar başta olmak üzere çöp toplanan bölgede dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da çevreye duyarlı olunması gerektiğini, farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 134 oldu
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı
Meksika Devlet Başkanından Kovid-19 ölümlerindeki artışın ardından halka sükunet çağrısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine yaklaştı
Avustralya’nın nüfusu en kalabalık eyaletinde 83 gün sonra cuma namazı kılındı

Benzer haberler

'Sosyal mesafe'yle çöp topladılar

'Sosyal mesafe'yle çöp topladılar

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde titiz çalışma

AK Parti'den 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Antalya'da karantinaya alınan mahallede gerginlik

Antalya'da karantinaya alınan mahallede gerginlik

Antalya'da gezi tekneleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak

Antalya'da gezi tekneleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak
İnsanoğlunun acil çevre gündemi: Biyolojik çeşitliliğin korunması

İnsanoğlunun acil çevre gündemi: Biyolojik çeşitliliğin korunması