'Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı'
Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1035 düzensiz göçmenin yakalandığı, iki göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 1-7 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 34 olayda, 1035 düzensiz göçmenin yakalandığı, iki göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.