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Türkiye

'Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı'

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1035 düzensiz göçmenin yakalandığı, iki göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

Aykut Karadağ   | 08.11.2019
'Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı'

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 1-7 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 34 olayda, 1035 düzensiz göçmenin yakalandığı, iki göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.

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