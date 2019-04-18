Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.83
BIST 100
97,023.95
Altın
1,276.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Somalili askerler komando eğitimini tamamladı

Türkiye'de Komando Temel Eğitimlerini tamamlayan 1. Somali Piyade Taburu personeli ülkesine dönerken, aynı eğitim için Türkiye'ye gelen 2. Somali Piyade Taburu personeli, Isparta'ya intikal etti.

Kübra Kara   | 18.04.2019
Somalili askerler komando eğitimini tamamladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de komando eğitimi alan Somalili askerlere ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'de Komando Temel Eğitimlerini tamamlayan 1'inci Somali Piyade Taburu personelinin Somali'ye döndüğü aktarılan açıklamada, 2'nci Somali Piyade Taburu personelinin ise aynı eğitim için Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına geldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?

Benzer haberler

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando takviyesi

Sınır birliklerine komando takviyesi