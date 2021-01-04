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Somali'deki terör saldırısında oğlunu kaybeden babanın acısı

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk işçiden biri olan Selami Aydoğdu'nun aynı saldırıda yaralanan babası Ömer Aydoğdu, oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 04.01.2021
Somali'deki terör saldırısında oğlunu kaybeden babanın acısı

Samsun

Somali'de önceki gün sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletle bir Türk firmasına yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden Selami Aydoğdu (22) memleketi Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyünde toprağa verildi.

Aynı saldırıdan yaralı kurtulan ve oğlunun cenazesine katılan baba Ömer Aydoğdu, AA muhabirine, Selami Aydoğdu'nun 5 çocuğundan biri olduğunu söyledi.

                    

Oğlunun düğün borçlarını ödemek için 3 ay önce yanına geldiğini söyleyen baba Aydoğdu, saldırının olduğu gün evladıyla yol yapım işinde çalıştıklarını aktardı.

"Yarası yoktu. Doktorlar, 'Oğlunuzu iki ameliyata aldık ama kurtaramadık' dediler"

Bombanın yanında patladığını, oğlunun patlamaya daha uzak noktada olduğunu belirten Aydoğdu, şunları dile getirdi:

"Patlama olunca oğlum, 'Baba, baba' diye bağırdı. Benim vücudumda ve kolumda yaralar vardı. Hastaneye beraber gittik. Yolda, 'Baba bir şeyin var mı nasılsın?' diye sordu. Ben de ona sordum. 'Benim bir şeyim yok.' dedi. O sırada baygınlık geçirdi. Kafasına su döktüm. Hastanede o başka odaya alındı ben başka odaya. Yarası yoktu. Daha sonra doktorlar geldi, 'Oğlunuzu iki ameliyata aldık ama kurtaramadık' dediler."

Oğlunun ekmeğini kazanmak için geldiği ülkede terör saldırısında ölmesinin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Zorla yanıma çalışmaya geldi. Düğün borcu da vardı ama ben onu Somali'de terör saldırıları olduğu için Türkiye'ye göndermek istedim. Kabul etmedi, devreye annesini ve kardeşlerini de soktu. 'Baba ölsek de beraber öleceğiz, kalsak da beraber kalacağız. Biz buraya ekmek kavgası için geldik.' dedi. Ben 5 ay önce Somali'ye gitmiştim. Oğluma 6 ay önce düğün yapmıştım. 'Gelme oğlum.' dedim ama dinlemedi beni. 'Baba ev aldın, düğünü yaptın her şeyi senin sırtına yüklemeyelim. Ben de sana yardım edeyim.' dedi."

Somali'de 2 Ocak'taki terör saldırısında Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç hayatını kaybetmiş, Ömer Aydoğdu, Şakir Çetinkaya, Yavuz Ercan ve İmdat Uzuncaköse yaralanmıştı.

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