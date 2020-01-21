Somali'de yaralananlar Ankara'da
Somali'de bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Ankara
#Canlı: Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi https://t.co/WDvfhW3Zow— AA Canlı (@AACanli) January 21, 2020
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'unun tedavilerine Türkiye'de devam edilecek.
Etimesgut Askeri Havalimanı'na inen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer ilgililer karşıladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.