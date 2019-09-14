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SOLOTÜRK'ten İzmir Körfezi'ne 'kokpit içi' bakış

Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla uluslararası ödüllere layık görülen SOLOTÜRK'ün İzmir Körfezi üzerindeki gösterisi, kokpit içi kamerayla kaydedildi.

Deniz Açık,Ali Atmaca   | 14.09.2019
SOLOTÜRK'ten İzmir Körfezi'ne 'kokpit içi' bakış

izmir

SOLOTÜRK'ün İzmir Körfezi'ne "kokpit içi" bakışı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiği özel akrobasi gösterisinin kokpit içi görüntüsü yayınlandı. Görüntülerde, Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün, İzmir Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları, flare ve duman atışları ile Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu'nu dolduran vatandaşları selamlaması yer alıyor. ( AA - Anadolu Ajansı )

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiği özel akrobasi gösterisinin kokpit içi görüntüsü yayınlandı.

Kurtuluş Savaşı'nın sonunu tayin eden İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 9 Eylül'de, Türk Yıldızları'nın yanı sıra SOLOTÜRK de nefes kesen bir gösteri yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün, gökyüzündeki cesur hareketleri kokpit içindeki kameraya yansıdı.

Görüntülerde, SOLOTÜRK'ün İzmir Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları, flare ve duman atması ile ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu'nu dolduran vatandaşlar ile Doğan'ın vatandaşları selamlaması yer alıyor.

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