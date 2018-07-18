SOLOTÜRK'e İngiltere'den ödül

ANKARA

SOLOTÜRK, İngiltere'de gerçekleştirilen Royal International Air Tattoo (RIAT) 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülünü aldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Gösteri Ekibi SOLOTÜRK, İngiltere’de

13 - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan Royal International Air Tattoo (RIAT) 2018 Airshow’da “En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu” ödülünü almıştır. pic.twitter.com/WwsKzvNrPh — TSK (@TSKGnkur) 18 Temmuz 2018

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Gösteri Ekibi SOLOTÜRK, İngiltere'de 13-15 Temmuz tarihlerinde yapılan RIAT 2018 Airshow'da "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülünü kazandı.

Muhabir: Esin Işık