SOLOTÜRK şehitler için 'Allahuekber' semalarında uçtu

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında pazar günü gösteri yapacak SOLOTÜRK, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları semalarında prova uçuşu yaptı.

Fotoğraf: AA/Hüseyin Demirci

KARS

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.

Vatandaşların beğeniyle izlediği SOLOTÜRK uçağı, pazar günü ilçede yapılacak anma etkinliklerinde Allahuekber Dağları semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Yaklaşık 15 dakika deneme uçuşu gerçekleştiren uçak daha sonra Sarıkamış'tan ayrıldı.

Bu akşam saatlerinde ise mevlit programıyla devam edecek etkinlikler kapsamında, gece saatlerinde meşaleli yürüyüş düzenlenecek.

Etkinlikler, yarın kardan heykeller sergisi açılışı, meşaleli kayak gösterisi ve anma programı ile sürecek.

Anma programlarının son günü olan pazar günü ise ilçede Sarıkamış şehitleri anısına geniş katılımlı yürüyüş yapılıp şehitlikler ziyaret edilecek.

Pazar günkü etkinlikler SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşuyla tamamlanacak.

Muhabir: Cüneyt Çelik