Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.71
Dolar
6.02
BIST 100
87,186.30
Altın
1,279.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Solingen katliamının 26. yılında Amasya'da anma programı

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te aşırı sağcı Neonazilerin kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi Amasya'nın Taşova ilçesinde mezarları başında anıldı.

Tevfik Öztürk   | 29.05.2019
Solingen katliamının 26. yılında Amasya'da anma programı Fotoğraf: AA/Tevfik Öztürk

Amasya

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 26. yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde mezarları başında anıldı.

Mercimek köyünde, katliamda ölen Genç ailesinin 5 üyesi için köy camisinde mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın duasının ardından, aile üyeleri kabirleri ziyaret etti.

"Kötülük kötü insan, iyilik ise iyi insan işidir"

Katliamda 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, evlatlarının mezarları başında dua etti.

Genç, her yıl Almanya'da yapılan anmalara katıldığı için köyüne gelemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Yirmi beş yıldır çocuklarımın başında bulunamadım. Bu yıl 26. ölüm yılında ilk defa köyümde çocuklarımın yanında olmak istedim. Solingen Belediye Başkanına, 'Bana bir anne olarak bu yıl müsaade edin.' dedim onlar da müsaade ettiler. Hepimiz Allah'ın yarattığı birer kuluz ve hepimiz bir yazma altındayız. Birbirimize, çevremize, milletimize yakın olalım. Kötülük kötü insan, iyilik ise iyi insan işidir. Birbirimizle kucaklaşalım. 26 yıl önce bir ateş yandı. O ateşi görünce, 'Allah'ım gurbetteyim, kimsem yok, yardım et.' dedim. Allah imanıma bir kuvvet verdi ve tüm zorluklardan geldim."

Anma programına, Genç ailesinin yanı sıra Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ve köy halkı katıldı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmiş, Genç ailesinin 5 üyesi Taşova'nın Mercimek köyünde toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

'Şehzadeler şehri'nde hedef 1 milyon turist

'Şehzadeler şehri'nde hedef 1 milyon turist

'Yabancı düşmanlığına tedbirler alınması büyük önem taşımaktadır'

'Irkçılık Almanya'nın önemli gündem maddelerindendir'

Bu köyde tek iftar sofrası kuruluyor

Bu köyde tek iftar sofrası kuruluyor
'Bin şükür, eşimin kanını yerde bırakmadılar'

'Bin şükür, eşimin kanını yerde bırakmadılar'
'Beni tanımadın mı?' diyerek dolandırdı

'Beni tanımadın mı?' diyerek dolandırdı