Sokak hayvanlarını korumada 6 ilke

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sahipsiz hayvanların korunması çalışmalarını, belediyelerle iş birliği halinde 'aşıla', 'kısırlaştır', 'işaretle', 'kaydet', 'sahiplendir', 'izle ve denetle' ilkeleri çerçevesinde yürütüyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Aytaç Ünal

ANKARA - Enes Duran

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sahipsiz hayvanların korunması çalışmalarını, belediyelerle iş birliği halinde 'aşıla', 'kısırlaştır', 'işaretle', 'kaydet', 'sahiplendir', 'izle ve denetle' ilkeleri çerçevesinde yürütüyoruz." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, sokak hayvanlarının korunması için yürütülen çalışmaları anlattı.

İslam inancında tüm yaratılanların değerli olduğunu belirten Pakdemirli, Hazreti Muhammed'in de hayvanların korunmasını, onlara eziyet edilmemesini, temizlik ve bakımlarının yapılmasını ve yaratılışlarına uygun işlerde kullanılmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Pakdemirli, hayvanların sosyal yaşantının bir parçası olduğuna işaret ederek, Bakanlık olarak hayvan hakları konusunda büyük duyarlılık gösterdiklerini dile getirdi.

Özellikle sokak hayvanlarının kayıt altına alınması ve yaşam koşullarının iyileştirmesi adına önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Pakdemirli, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

Pakdemirli, "Okullarda hayvan sevgisini aşılamak ve bilinçlendirmek maksadıyla tiyatro ve benzer etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle sokak hayvanlarının kayıt altına alınması ve yaşam koşullarının iyileştirmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sahipsiz hayvanların korunması çalışmalarını, belediyelerle iş birliği halinde 'aşıla', 'kısırlaştır', 'işaretle', 'kaydet', 'sahiplendir', 'izle ve denetle' ilkeleri çerçevesinde yürütüyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının geçici hayvan bakımevi yapımıyla ilgili ödenek tahsisi hakkında genelgeleri kapsamında, buralara sözleşme bedelinin yüzde 40'ına kadar destek verdiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu doğrultuda Bakanlığın, Türkiye genelinde hayvan bakımevi yapımı maksadıyla 61 yerel yönetime 31 milyon 269 bin 315 lira katkı sağladığını aktardı.

"İşkence edenlere ağır cezalar verilmesi için çalışacağız"

Pakdemirli, belediyelere kısırlaştırma çalışmalarına destek olmak amacıyla hayvan başına 65 lira da destek verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayvanlara merhamet ve sevgi ilkesiyle çalışmalarını yürüten bakanlığımız onlara şiddet ve kötü muamele gösterenlere en ağır cezaların verilmesi maksadıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hayvanlar, evimizin, sokağımızın, yaşadığımız çevrenin asli unsurlarıdır. Hayvanların huzurunu bozan, onlara kötü muamele ya da eziyet eden şahıslar hakkında en ağır cezaların verilmesi konusunda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sağlıklı ve medeni bir toplum inşa etmek istiyorsak, hayvan dostlarımıza hak ettikleri değeri vermeliyiz."

Pakdemirli, yapılacak yeni düzenlemelerle hayvanların sesi olacaklarını ve onlara kol kanat gereceklerini belirterek, "Eğer biz tok uyuyor ve çevremizdeki hayvan dostlarımıza duyarsız kalıyorsak, inanın bunun inanan insanlar olarak, bizim üzerimizde büyük vebali vardır. Onlara bir kap yemek, bir kap su vermek, daha doğrusu mutluluğu vermek ellerimizde." dedi.