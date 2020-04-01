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Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dere kenarına devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Faruk Kara   | 01.04.2020
Sivas'ta otomobil devrildi: 4 ölü Fotoğraf: Faruk Kara / AA

Sivas

Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan 06 FZ 3201 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde dere kenarına devrildi. 

Otomobildeki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimlik tespit işlemleri ve kazanın nedeni hakkındaki soruşturma sürüyor. 

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