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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İbrahim Özel   | 28.05.2019
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 76 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan Ahmet Turan Gürler (76), 5 gün önce dağda hayvan otlattığı sırada vücuduna kene tutunduğunu fark etti.

Keneyi çıkaran Gürler, bir gün sonra dağda hayvan otlatırken rahatsızlandı.

Zara Devlet Hastanesine başvuran ve buradaki tedavinin ardından yeniden rahatsızlanan Gürler, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda 3 gün tedavisine devam edilen Gürler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gürler'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

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