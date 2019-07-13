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Sivas ve Konya'da trafik kazaları: 4 ölü

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, Konya'da da Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Serhat Zafer   | 13.07.2019
Sivas ve Konya'da trafik kazaları: 4 ölü

Sivas,Konya

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen Ağrı Dağ firmasına ait 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile 05 AY 852 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar kurtarma ekiplerince çıkartılarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapatılırken, sürücüler ise alternatif yola yönlendirildi.

Konya'da trafik kazası: 2 ölü

Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalle Eski Özkent Yolu üzerinde, Mustafa Safa Turan (19) yönetimindeki 42 Z 3830 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan ağabeyi Mehmet Turan (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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