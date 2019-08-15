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Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ekrem Payan   | 15.08.2019
Şırnak'ta terör operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak genelinde terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birliği (YPS) yapılanmasında yer alıp saldırılara katılan ve sosyal medya üzerinde terör propagandası yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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