Euro
6.25
Dolar
5.72
BIST 100
103,876.60
Altın
1,482.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak'ta terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Merve Yıldızalp   | 01.10.2019
Şırnak'ta terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Suudi Arabistan'ın dev savunma bütçesi güvenlik sağlamıyor
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı

Benzer haberler

Şırnak'ta terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye sınırında eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

HDP-PKK ilişkisi terörist ifadelerinde

HDP-PKK ilişkisi terörist ifadelerinde
Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'taki 'Gençlik ve Huzur Festivali' coşkuyla sürüyor

Şırnak'taki 'Gençlik ve Huzur Festivali' coşkuyla sürüyor