Euro
10.00
Dolar
8.46
BIST 100
1,179.23
Altın
1,917.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

Ekrem Payan   | 05.11.2020
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde, Türk bayrakları ile "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor", "Teröre geçit yok" yazılı dövizler ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Oğlu Veysi Kartal için eyleme katılan Sakine Kartal, evladının 7 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirterek, çocuğunu HDP'den istemek için parti binası önüne eylem yapmaya geldiğini söyledi.

Evlatlarını istediklerini kaydeden Kartal, şöyle konuştu:

"Kimse sahipsiz değil, hele çocuklarımız, hiç sahipsiz değil. Çocuklarımızı kandırıp dağa götürdüler, ellerine silah verip bize düşman ettiler. Onlar kendi çocuklarını yurt dışında okutuyor ama bizimkileri kendilerine kurban ediyor. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ne hakları vardı bize bunu yaşatmaya? Onlar kendi çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini göndersinler, bizim çocuklarımızdan ne istediler? Sağ oldukça canımı çocuğum için vermeye hazırım. Evlatlarımızı versinler artık. Çocuklarımızı alıncaya kadar her hafta buraya gelmeye devam edeceğiz."

PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce ailesinden 13 kişi katledilen Zehra Güngör de çocukları dağa kaçırılan annelere destek vermek için eyleme katıldığını kaydetti.

Güngör, "Eli kanlı terör örgütü 31 yıl önce ailemizden hamile, yaşlı demeden bazılarını ateşe vererek katletti. Annelerimiz çocuklarına kavuşana kadar buradaki eylemimiz sürecek. HDP bunun hesabını verecek." ifadelerini kullandı.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüse yakalandı
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 985'e yükseldi
Yunanistan Kovid-19 nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor
Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayında ilk doz uygulandı

Benzer haberler

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Silopi'de kurulacak seralardaki üretimle Orta Doğu'ya ihracat yapılması hedefleniyor

Şırnaklı çocuklar spor tesisleriyle tozdan topraktan kurtuldu

İçişleri Bakanlığı: 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 3 örgüt mensubu Şırnak'ta ikna yoluyla teslim oldu
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örnekleri alındı

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örnekleri alındı
Yaş meyve ve sebze ihracatında hedef yeni pazarlar

Yaş meyve ve sebze ihracatında hedef yeni pazarlar