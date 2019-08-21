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Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 21.08.2019
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda, bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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