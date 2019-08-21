Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Şırnak'ta bir terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HFv61mYGNG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'ta icra edilen hava destekli operasyonda, bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.