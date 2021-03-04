Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
Ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Şırnak
Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.
Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.