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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ekrem Payan   | 04.03.2021
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Şırnak

Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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