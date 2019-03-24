Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Muhammed Şamil Aliağaoğlu   | 24.03.2019
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.

Kazada bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Gazze şehitlerini uğurladı

Gazze şehitlerini uğurladı

Trabzon'da açılan camide ilk vaazı şehit kaymakamın babası verdi

Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 yaralı

Akar Hakurk'taki hain saldırının detaylarını açıkladı

Akar Hakurk'taki hain saldırının detaylarını açıkladı
Milli Savunma Bakanı Akar Şırnak'ta incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Akar Şırnak'ta incelemelerde bulundu
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık