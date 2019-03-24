Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 şehit, 20 yaralı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Şırnak
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na giden askeri araç, ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.
Kazada bir asker şehit oldu, 20 asker yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanelerde tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.