Şırnak'ta 7 terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2'si kadın 7 terörist teslim oldu.
Şırnak
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 7 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gözaltına alınan 7 teröristin, emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.