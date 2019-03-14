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Türkiye

Şırnak'ta 7 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, 2'si kadın 7 terörist teslim oldu.

14.03.2019
Şırnak'ta 7 terörist teslim oldu

Şırnak

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 7 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan 7 teröristin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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