Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 terörist teslim oldu.
Şırnak
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gitti.
Burada güvenlik güçlerine teslim olan teröristler gözaltına alındı.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.