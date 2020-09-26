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Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 26.09.2020
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-1 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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