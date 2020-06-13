Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu bölgede hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.