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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 13.06.2020
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu bölgede hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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