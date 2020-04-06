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Şırnak Valisi Pehlivan: AA birçok başarı hikayesine imza atmıştır

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekrem Payan   | 06.04.2020
Şırnak Valisi Pehlivan: AA birçok başarı hikayesine imza atmıştır

Şırnak

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, mesajında, milli mücadele yıllarında kurulan Anadolu Ajansının İstiklal Mücadelesi'nin kazanılmasına önemli katkılar sunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansının başarılı çalışmalarla Anadolu halkının inancını ve kararlılığını kırmaya yönelik propaganda faaliyetlerinin engellemesinde de büyük bir rol üstlendiğini belirten Pehlivan, "6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı, basınımızın temel taşı olmuş, bu alanda on yıllar boyunca takdire değer hizmetleri yerine getirmiş ve bugün itibarıyla koca bir asrı geride bırakmıştır. 1920 yılından bugüne halkımızın haber alma hakkından gerektiği şekilde faydalanabilmesi hususunda önemli bir misyon üstlenmiş olan Anadolu Ajansı, doğru, ilkeli ve şeffaf yayıncılık anlayışıyla birçok başarı hikayesine imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

Ülkede ve dünyadaki gelişmeleri kamuoyuna aktaran Anadolu Ajansının, doğru bilginin insanı ve toplumu daha güçlü kıldığı gerçeğinden hareketle, insanların sağlıklı bilgiye erişimi bakımından kurulduğundan bu yana öncü bir görev ifa ettiğini vurgulayan Pehlivan, mesajında şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bundan sonra da aynı anlayışla başarılı hizmetler ortaya koymaya devam edecektir. Önceki görev yerim Bayburt'ta haber takibindeyken hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ve bugüne kadar hayatını kaybeden bütün ajans mensuplarını rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle geçmişte olduğu gibi, bugün de ülkemizin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan her kademedeki çalışanlarına sağlık, esenlik ve üstün başarı temenni ediyorum."

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