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Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden haber alınamayan balıkçıyı arama çalışmalarında 29 gündür sonuca ulaşılamadı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 21.06.2019
Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür aranıyor

Sinop

Sinop'ta 29 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor. 

Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda ve kentin sahil bölgelerinde sürdürülen arama çalışmalarında sonuca ulaşılamadı.

Bir sahil güvenlik gemisi, iki sahil güvenlik botu ve zaman zaman bir helikopterin de katıldığı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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