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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Hüseyin Yıldız   | 18.08.2019
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Hatay

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Kırıkhan ilçesine gelen komando birlikleri, buradaki hazırlıkların tamamlamasının ardından güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıktı.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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