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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Hüseyin Yıldız   | 09.07.2019
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Hatay

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Kırıkhan ilçesinde konuşlanan yaklaşık 50 araçlık komando birliği, buradaki hazırlıklarını tamamlamasının ardından Suriye sınırındaki birliklere doğru yola çıkacak.

Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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