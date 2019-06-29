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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.

Hüseyin Yıldız,Hilmi Tunahan Karakaya   | 29.06.2019
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Hatay

Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti. 

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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