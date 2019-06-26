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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Hüseyin Yıldız   | 26.06.2019
Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Hatay

Çeşitli bölgelerden Hatay'a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek, sınır birliklerine doğru hareket etti. 

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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