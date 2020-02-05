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Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi sürüyor.

İzzet Mazı, Zekeriye Şimşek   | 05.02.2020
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor Fotoğraf: İzzet Mazı / AA

Kilis, Gaziantep

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi devam ediyor.

Komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü tırlar, Kilis kent merkezinde geçerek Hatay istikametine doğru hareket etti.

                    

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına zırhlı araç ve askeri malzeme taşıyan konvoy da Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. 

Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Araçlarında Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, konvoya sevgi gösterisinde bulundu. 

Konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'a hareket etti. 

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