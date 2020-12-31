Euro
9.06
Dolar
7.37
BIST 100
1,476.95
Altın
1,893.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e uzatıldı.

Orhan Onur Gemici   | 31.12.2020
Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskleri göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar alınıp önlemler belirlendi.

Sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. 

Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucu, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021'e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 83 milyon 68 bini geçti
Tokyo’da 2020'nin son gününde Kovid-19 vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde
Türk bilim insanları koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşüren tanı sistemi geliştirdi
Çin, Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının koşullu kullanımına izin verdi
Japonya'da yeni yıl öncesi son uyarı: Vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir

Benzer haberler

Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

Sinema salonları 2 ay daha kapalı kalacak

Vatandaş, yarın evine en yakın camide cuma namazını kılabilecek

1880 güvenlik korucusu daha jandarma uzman çavuş olma yolunda

İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığından evlenme başvurularına ilişkin yeni düzenleme

İçişleri Bakanlığından evlenme başvurularına ilişkin yeni düzenleme
İçişleri Bakanlığı: 21-28 Aralık'ta kısıtlamalara uymayan 40 bin 591 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: 21-28 Aralık'ta kısıtlamalara uymayan 40 bin 591 kişi hakkında işlem yapıldı