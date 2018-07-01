Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Silah kazası sonucu yaralanan bir askerin hastanede şehit olduğu bildirildi.

ANKARA

Silah kazası sonucu yaralanan bir askerin hastanede şehit olduğu bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, 12 Haziran'da yaşanan silah kazası sonucu yaralanan bir askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Mehmet Tosun







