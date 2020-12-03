Euro
9.50
Dolar
7.84
BIST 100
1,330.33
Altın
1,839.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü" programında konuşuyor
logo
Türkiye

Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Çevre Şehircilik Bakanlığı, il müdürlüğü, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı. Çok şükür can ve mal kaybımız yoktur" dedi.

Fecri Barlık,Mehmet Niyazi Deniz ,Abdurrahman Binay   | 03.12.2020
Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Siirt

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile AFAD, UMKE, Kızılay ve diğer yetkililerle birlikte Kurtalan ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Depremde iş yerlerinde hafif hasar oluşan esnafı ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, merkez üssü Kurtalan ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, tüm ilde taramaları yaptıklarını, depreme ilişkin 20 ihbar ulaştığını, bunların cam kırığı ve hafif hasara yönelik olduğunu söyledi.

Kurtalan merkez ve Karabağ köyünde 2 tek katlı evlerde orta hasar olduğunu bildiren Hacıbektaşoğlu, "Çevre Şehircilik Bakanlığımız, il müdürlüğümüz, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı. Çok şükür can ve mal kaybımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Depremden sonra 2'in üzerinde 2 artçı sarsıntının yaşandığını belirten Hacıbektaşoğlu, tüm ekiplerin sahada olduğunu, gelişmeleri takip ettiklerini anlattı.

Hacıbektaşoğlu, "Endişe edecek bir durum yok. Bazı iş yerlerinde hafif hasar var. Herkes normale dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün tespitler yapılacak. Geçmiş olsun." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı bir milyonu geçti
7 soruda Türkiye'ye gelecek Kovid-19 aşısı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti
101 ülkeden 50'sinin sağlık ve iklim değişikliği planı yok
Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Siirt'teki depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

DASK İzmir depreminin ardından 125 milyon lira tazminat ödedi

Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini 'milli forma' süslüyor

Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı

İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem