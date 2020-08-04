Euro
8.21
Dolar
6.94
BIST 100
1,140.27
Altın
1,976.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Fecri Barlık   | 04.08.2020
Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon

Siirt

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı bildirildi.

Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilçeye bağlı Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu ve Özlüpelit köylerinde saat 09.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, yasağa uyulmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 861 bini geçti
Belçika'da Kovid-19 vakaları artıyor
Çin’de 36, Güney Kore’de 34 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 561, Hindistan'da 803 kişi öldü

Benzer haberler

Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon

Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi

Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Eski HDP MYK üyesi terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı

Eski HDP MYK üyesi terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklandı