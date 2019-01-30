Siirt Havalimanı uçuşa açılıyor

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Havalimanı'na uçak seferlerinin bu ay içerisinde başlayacağını söyledi.

anasayfa > Türkiye 30.01.2019

Siirt Havalimanı uçuşa açılıyor

SİİRT

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, teknik altyapı, pist uzatma ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçağın test uçuşlarını izledi.

Siirt Havalimanı Müdürü Necati Algül ve görevli pilotlardan bilgi alan Atik, daha sonra basın mensuplarıyla test uçuşuna katıldı.

Atik, 2 yıl önce uçuşa kapatılan havalimanına, test uçuşlarının tamamlanmasının hemen ardından bu ay içerisinde Türk Hava Yollarının sefer düzenleyeceğini kaydetti.

Muhabir: Fecri Barlık

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