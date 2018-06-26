Sigorta şirketlerinden 'dolu' mesajı

Meteoroloji uzmanlarının, "İstanbul'da şiddetli yağış olacağı ve ceviz büyüklüğünde dolu yağabileceği" uyarısında bulunması, kentte yaşayan vatandaşlar kadar, sigorta şirketlerini de harekete geçirdi.

İSTANBUL

Meteoroloji uzmanlarının, "İstanbul'da şiddetli yağış olacağı ve ceviz büyüklüğünde dolu yağabileceği" yönündeki açıklamaları, kentte yaşayan vatandaşlar kadar, kasko poliçesi hizmeti sunan sigorta şirketlerini de harekete geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı yağış uyarısı ve meteoroloji mühendislerinin "İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağabileceği" açıklamasının ardından, bazı vatandaşlar araçlarını kapalı otoparklara park ederek ya da çeşitli materyallerle araçlarının üzerini örterek önlem aldı.

Araçlarla ilgili kasko ve zorunlu trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin birçoğunun da yağış uyarısı nedeniyle müşterilerine sms ve mail gönderdikleri görüldü. Meteoroloji uzmanlarınca yapılan uyarıyı hatırlatan şirketler, mail ve sms'lerinde müşterilerine gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarıda bulundu.

Müşterilere gönderilen kısa mesajlarda, "Değerli müşterimiz, Trakya, Marmara, kıyı Ege ve Batı Karadeniz'de bugün itibarıyla kuvvetli yağış beklenmektedir. Olası su baskını, sel ve dolu tehlikesine karşı araçlarınızın güvenli yerde tutulması gibi gerekli tedbirleri alabilmeniz için bilgilerinize sunarız." ifadesi yer aldı.

Muhabir: Murat Kaya