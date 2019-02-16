TEMA Vakfının Milli Eğitim ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları iş birliğinde gerçekleştirdiği proje kapsamında, ilk etapta okullardaki 60 bin öğrenci için "Sıfır Atık" eğitimleri başladı.

ANKARA - Burcu Çalık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde uygulanan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde, binlerce öğrenci ve ailelerine bilinç kazandırmak amacıyla ilk adımı geçen yıl aralık ayında imzalanan iş birliği protokolüyle atılan eğitim çalışmaları okullarda resmen hayata geçirildi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ile vakfın Ankara temsilcisi Nevzat Özer, okullarda yürüttükleri çalışmalar hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ataç, projenin oluşma sürecine ilişkin, "Aslında her şey Sayın Emine Erdoğan'ın yazdığı mektupla başladı. Türkiye genelinde 1500 kişiye Sıfır Atık Projesi'nin başlayacağını ve bunun desteklenmesi gerektiğini aktaran bir mektup yazdı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla görüştük ve eğitim ayağında kendilerine yardımcı olabileceğimizi aktardık. Ardından da hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık." bilgisini paylaştı.

Bunun üzerine Milli Eğitim ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarıyla geçen aralık ayında bir iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Deniz Ataç, bu kapsamda çocuklara uygun olan film, poster ve eğitim programları içeriklerinin hazırlandığını kaydetti.

"60 bin öğrenci, 425 öğretmeni içine alıyor"

Projeyi başlangıçta vakfın kaynaklarından karşıladıklarını belirten Ataç, "Eğitimlerin pilot uygulamasını Ankara'da bir hafta önce başlattık. 88 okuldaki yaklaşık 60 bin öğrenci, 425 öğretmeni içine alıyor. Afiş, broşürlerin içerisinde olduğu binlerce malzeme okullara dağıtılmaya başlandı. Aynı zamanda emekli olmuş 50 gönüllü öğretmenimiz de projenin içerisinde eğitmen olarak destek sağlıyor." diye konuştu.

"Sıfır atık bütünüyle çok önemli, çok yönlü bir konu." diyen Deniz Ataç, şöyle konuştu:

"Türkiye, keşke daha önce bu işe başlamış olsaydı. TEMA Vakfı olarak projenin eğitim ayağını yüklendik. Sıfır Atık Projesi kapsamında çocuklar ve çocuklar üzerinden aileleri etkileyerek, ayrıştırmaya daha hızlı geçmeleri ve alışkanlıklarını daha hızlı değiştirmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle aslında her biri bir değer olan atıkları ekonomiye geri kazandırmayı hedefliyoruz.

Proje Ankara'da pilot uygulama olarak başladı. Bunu Türkiye geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yeni destekçimiz olan Tetra Pak'la bu projeyi Türkiye geneline yaygınlaştırma üzerine bir anlaşma yaptık. Diliyoruz başka firmalar da bu sürece katılır, yeni destekçilerimiz olur. O zaman da öğrenci sayısını hızla artırabiliriz. Ayrıca projeyi mümkün olduğunca dijitalleştirerek de öğretmenlere ulaşmayı planlıyoruz."

"Firmaların desteğini bekliyoruz"

Türkiye'deki bütün ilkokul çağı çocuklarına sıfır atık eğitimlerini vermeyi hedeflediklerini ifade eden Ataç, tüm ülkenin bu sürece dahil olmasının gerekliliğine işaret etti.

Deniz Ataç, "Sıfır Atık Projesi, Türkiye için çevreyi korumak açısından çok önemli bir hareket, çok önemli bir adım. Eğitimleri de biraz destekle Türkiye'ye yaymamız gerekiyor. Bu noktada elini taşın altına koymak isteyen tüm firmaların, kuruluşların desteğini bekliyoruz." çağrısında bulundu.

"5D" modeli uygulanacak

TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ise aile ve çocuklara proje kapsamında dağıtılacak sunum, film ve diğer materyallerin hazırlandığını, okullardaki öğretmenlere atık yönetimi konusunda verilen eğitimlerin de tamamlandığını anlattı.

Özer, "5D olarak adlandırdığımız bir eğitim modelini öğrencilere uygulayacağız. Öncelikle tüketimle başlıyoruz. Belirlenen okullarda ilkokul kademesi öğrencilere 'az tüket, ihtiyacın kadar olanını tüket' anlayışını aktarıyoruz. Bu programın ilk hedefi zaten aşırı tüketimi azaltmak. Daha sonra tüketilen malzemeyi tekrar kullanıma yönlendirmek geliyor. Bütün bunları yaptıktan sonra en son aşamada çıkan atığı ayrıştırmak. Böyle 5 aşamalı bir eğitim programı yürütülecek. Hedefimiz en az atık, en az tüketim, en ihtiyaca uygun tüketim." dedi.

Okullarda halihazırda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atıkları ayrıştırma ünitelerinin kurulduğuna işaret eden Nevzat Özer, amaçlarının bu konuda bilinç oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Okullardaki eğitim çalışmalarının 15 Nisan'da tamamlanacağını bildiren Özer, "Şu an o kadar çok talep alıyoruz, belki de 60 bin sayısını aşarız. Eğitim verecek öğretmenlerimiz de çok heyecanlı, motivasyonları çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Çocuklar öğrenecek, ailelerine öğretecek

TEMA Vakfının "5D" modeliyle okullarda verdiği eğitimlerde çocuklara, "Düşün, gerekli değilse tüketme", "Daha az tüket", "Değerlendir, yeniden kullan", "Değiştir, farklı amaçla kullan", "Dönüştür, doğaya geri kazandır" prensipleri öğretiliyor.

Ayrıca öğretmenlerin birbirinden farklı etkinliklerle bu prensiplerin önemini anlattıkları çocuklar, öğrendiklerini ailelerine TEMA tarafından hazırlanan broşürlerle anlatacak. Aileler için bilgilendirici etkinliklerin yer aldığı broşürlerde, "Günlük hayatımızdaki tercihlerimize dikkat ederek daha az atık çıkarabiliriz. Haydi, temiz bir dünya için Sıfır Atık!" mesajı paylaşılıyor.